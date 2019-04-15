Россельхозбанк выпустил платежную карту для помощи инвалидам

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-15T13:33:55+03:00

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Россельхозбанк выпустил совместно с Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет (ВОРДИ) кобейджинговую карту «Россельхозбанк-ВОРДИ» на базе платежных систем «Мир» и JCB.

Россельхозбанк переведет пожертвование в ВОРДИ с каждой операции покупки по кобейджинговой карте. Средства будут направлены на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.

Первый год обслуживания именной карты «Россельхозбанк-ВОРДИ» бесплатный. Обладатели карты получают возможность участия в программах лояльности «Урожай» (1 процент от суммы покупок на бонусный счет в виде баллов) и «Привет Мир» (до 20 процентов кэшбек за покупки у партнеров программы). Благодаря международной платежной системе JCB, картой можно расплачиваться за рубежом и пользоваться специальными скидками и предложениями от платежной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU