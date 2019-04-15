Синоптики зафиксировали самый жаркий день весны в Кузбассе
Кузбасские синоптики рассказали, какой день стал самым жарким в апреле. На юге региона зафиксировали дневную температуру +19 градусов.
По данным метеорологов, минувшая суббота стала самым жарким весенним днем в этом году. Столбики термометров показывали +19 градусов Цельсия.
- Такая температура была в Новокузнецке, Кемерове, Усть-Кабырзе и Белове, - уточнила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.
Отметим, что уже на следующий день в регионе значительно похолодало. Вечером по югу прошли первые в этом году грозы, а затем выпал снег. Например, в поселке Центральный Рудник снежный покров составил 80 сантиметров!
ИСТОЧНИК KP.RU