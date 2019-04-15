Синоптики зафиксировали самый жаркий день весны в Кузбассе

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-15T14:06:35+03:00

На юге региона столбики термометров поднялись до 19 градусов тепла

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Кузбасские синоптики рассказали, какой день стал самым жарким в апреле. На юге региона зафиксировали дневную температуру +19 градусов.

По данным метеорологов, минувшая суббота стала самым жарким весенним днем в этом году. Столбики термометров показывали +19 градусов Цельсия.

- Такая температура была в Новокузнецке, Кемерове, Усть-Кабырзе и Белове, - уточнила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Отметим, что уже на следующий день в регионе значительно похолодало. Вечером по югу прошли первые в этом году грозы, а затем выпал снег. Например, в поселке Центральный Рудник снежный покров составил 80 сантиметров!

ИСТОЧНИК KP.RU