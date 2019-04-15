На неделе в Кузбассе похолодает до -17 градусов

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-15T14:44:41+03:00

Такие отметки будут в одну из ночей

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Всю неделю в Кузбассе будет переменчивая погода, прямо как в песенке Кристины Орбакайте - а за окном то дождь, то снег. При этом ожидается ночное похолодание до -17 градусов.

Во вторник, 16 апреля, Кузбасс будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. Днем столбики термометров поднимутся до +3... +8 градусов, местами потеплеет до +13. Во второй рабочий день недели в регионе ожидаются небольшие осадки и южный порывистый ветер. Также в южных районах возможны грозы. Ночью же ожидается небольшой минус.

В среду, 17 апреля, дневная температура будет на уровне вторничной. Ветер не поменяет своего направления и будет дуть с порывами до 19 метров в секунду, сохранятся осадки. Ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов.

В четверг, 18 апреля, осадки пройдут в большинстве районов области. День будет холодным, температура составит всего -1... +4 градуса с дальнейшим понижением. Ночью местами ожидается до -17 градусов. В среднем же по региону ночь пройдет со знаками -5... -10. При этом ветер будет усиливаться до 22 метров в секунду, и сохранятся осадки.

- В пятницу, 19 апреля, днем погода ожидается без существенных осадков с юго-восточным умеренным ветром и слабоположительными температурами от 0 до +5, ночью похолодает до -1... -6, местами до -13, - рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU