СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-15T14:39:55+03:00

Аналоговое телевидение больше не работает в регионе

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В понедельник, 15 апреля, Кузбасс перешел на цифровое вещание. Теперь кузбассовцы смогут смотреть телепередачи в отличном качестве.

За переход на цифровое телевещание несут ответственность главы каждого муниципалитета. Кроме того, этот процесс находится под личным контролем губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. К слову, со всеми вопросами, которые касаются перехода на цифровое вещание и отключение аналогового, кузбассовцы могут обратиться на горячие линии

- У кузбассовцев появилась возможность смотреть в хорошем качестве и свободном доступе 20 бесплатных телеканалов. Малообеспеченным семьям мы компенсируем приобретение спутникового комплекта. Волонтеры помогут настроить приставки и антенны, объяснят как ими пользоваться, - сообщил Сергей Цивилев.

В первый мультиплекс вошли 10 каналов: Первый канал, Россия 1, Матч, НТВ, 5 канал, Культура, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ. Еще десять телеканалов входят во второй мультиплекс. Это Рен-ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.

Справка КП:

Федеральная горячая линия: 8-800-220-20-02

Горячие линии в Кемерове: 8 (384-2) 555-115.

Горячие линии в Новокузнецке: 8 (384-3) 32-14-60, 74-03-35, 77-61-31.

ИСТОЧНИК KP.RU