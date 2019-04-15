Набор учащихся в Президентское кадетское училище стартовал

СЕГОДНЯ 17:22 2019-04-15T17:22:39+03:00

В первый день с заявлениями о приеме пришли 10 человек

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15 апреля в Кузбассе стартовал набор учащихся в Президентское кадетское училище. И в первый же день с заявлениями о приеме в военный Комиссариат Кемеровской области обратились 10 человек.

Запуск первой очереди Президентского кадетского училища состоится 1 сентября 2019 года. в первый год его работы здесь будут обучаться 360 кадетов. После же завершения строительства в кадетском корпусе смогут жить и учиться 840 кадетов. При этом все они будут находиться на полном государственном обеспечении.

Стать кадетами училища смогут граждане России мужского пола, годные по состоянию здоровья. В училище предусмотрены вступительные экзамены по русскому языку, математике, иностранному языку (экзамены). Кроме того, будущим курсантам предстоит беседа с психологом, также им нужно продемонстрировать уровень физической подготовки, достижения в общественной, творческой и спортивной деятельности. Прием заявлений от родителей и кандидатов начнется с 15 апреля и продлится до 1 июня 2019 года. Вступительные экзамены для тех, кто будет допущен по состоянию здоровья и уровню подготовки, будут проходить с 1 по 15 июля.

К слову, имеется несколько категорий детей, которые имеют преимущества при поступлении в училище. Среди них дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов исполнительной власти. Также преимущества при поступлении имеют дети граждан, которые уволены с военной службы, дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы; дети сотрудников внутренних дел, погибших в связи с исполнением служебных обязанностей и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU