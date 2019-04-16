2019-04-16T05:57:46+03:00
Общество

Возле СПИД-центра в Кемерове нашли открытые пробирки с кровью

Пользователи обсуждают находку [фото]
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Снимки были сделаны 15 апреля Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Снимки были сделаны 15 апреля Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кемерове, возле областного СПИД-центра, нашли разбросанные пробирки с кровью. Неприятную находку обсуждают пользователи социальных сетей.

Фотографии, сделанные рядом с мусорными контейнерами на улице Волгоградской, были опубликованы в популярном кемеровском паблике. На кадрах видно, что на земле рядом с контейнерами лежит открытая пробирка с кровью и еще много пробок.

Находка вызвала живое обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи отметили халатность работников, которые должны правильно утилизировать пробирки, ведь рядом с медучреждением находится детский сад.

Департамент здравоохранения проводит служебную проверку Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Департамент здравоохранения проводит служебную проверку Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

«Убрать должны были сразу. А если дети подберут? Кто отвечать за это будет?» - написала кемеровчанка Любовь.

Между тем нашлись пользователи, которые отметили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) живет во внешней среде не более трех - пяти минут, поэтому панику на пустом месте разводить не стоит.

«Может, курьер уронил бокс с пробирками, что тут страшного? Его накажут, место произошедшего уберут, и все», - отметила пользовательница Лера.

«Во внешней среде вирус недолго живет, поэтому ничего особо страшного. Но ситуация, конечно же, не очень», - отметил другой комментатор Юрий.

Сейчас департамент здравоохранения Кемеровской области ищет тех, кто разбросал пробирки возле контейнеров. Проводится служебная проверка.

Неприятная находка вызвала бурное обсуждение в соцсетях Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Неприятная находка вызвала бурное обсуждение в соцсетях Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опасная шаурма: в Кемерове закрыли павильон с кишечной палочкой
Возле сгоревшей «Зимней вишни» построят новый торговый центр
Жительница Кузбасса стала фигуранткой дела из-за дорогой покупки
Горняка наказали штрафом за гибель рабочего в Кузбассе
Набор учащихся в президентское кадетское училище стартовал в Кемерове
Кузбасс перешел на цифровое вещание
На неделе в Кузбассе похолодает до -17 градусов
Синоптики зафиксировали самый жаркий день весны в Кузбассе
Россельхозбанк выпустил платежную карту для помощи инвалидам
Сколько намусорили туристы во время фестиваля Grelka в Шерегеше
Первые грозы прогремели в Кузбассе
10 учреждений эвакуировали в Кемерове из-за угрозы взрыва
В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Новокузнецке
На кузбасской трассе выпал снег
Здание кемеровской администрации эвакуировали из-за угрозы минирования
У автобуса на ходу лопнуло колесо в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для клиентов призывного возраста