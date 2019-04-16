Возле СПИД-центра в Кемерове нашли открытые пробирки с кровью

СЕГОДНЯ 03:04 2019-04-16T05:57:46+03:00

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В Кемерове, возле областного СПИД-центра, нашли разбросанные пробирки с кровью. Неприятную находку обсуждают пользователи социальных сетей.

Фотографии, сделанные рядом с мусорными контейнерами на улице Волгоградской, были опубликованы в популярном кемеровском паблике. На кадрах видно, что на земле рядом с контейнерами лежит открытая пробирка с кровью и еще много пробок.

Находка вызвала живое обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи отметили халатность работников, которые должны правильно утилизировать пробирки, ведь рядом с медучреждением находится детский сад.

Департамент здравоохранения проводит служебную проверку Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

«Убрать должны были сразу. А если дети подберут? Кто отвечать за это будет?» - написала кемеровчанка Любовь.

Между тем нашлись пользователи, которые отметили, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) живет во внешней среде не более трех - пяти минут, поэтому панику на пустом месте разводить не стоит.

«Может, курьер уронил бокс с пробирками, что тут страшного? Его накажут, место произошедшего уберут, и все», - отметила пользовательница Лера.

«Во внешней среде вирус недолго живет, поэтому ничего особо страшного. Но ситуация, конечно же, не очень», - отметил другой комментатор Юрий.

Сейчас департамент здравоохранения Кемеровской области ищет тех, кто разбросал пробирки возле контейнеров. Проводится служебная проверка.

Неприятная находка вызвала бурное обсуждение в соцсетях Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU