Горняка наказали штрафом за гибель рабочего в Кузбассе

СЕГОДНЯ 04:02 2019-04-16T04:02:46+03:00

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В Кемеровской области горняка наказали штрафом за гибель коллеги в шахте. Мужчину завалило породой.

Смертельный инцидент произошел 7 февраля прошлого года. Около 22.00 на одном из участков шахты «Осинниковская» произошло обрушение горной породы. В тот момент на аварийном участке находились восемь человек. Шесть из них смогли самостоятельно выйти на поверхность, 45-летнего рабочего с травмами госпитализировали, а 34-летний мужчина погиб.

- В ходе проведенного расследования установлено, что непосредственной причиной аварии в вентиляционном штреке явилось несоблюдение требований проектно-технической и эксплуатационной документации 45-летним машинистом горно-выемочных машин, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в забое находился неисправный проходческий комбайн, была произведена некачественная оборка забоя, отсутствовала временная крепь, а также был нарушен порядок возведения постоянной крепи. Мало того, машинист должен был отогнать неисправный комбайн из забоя, но не сделал этого.

За смерть коллеги суд наказал 45-летнего машиниста штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU