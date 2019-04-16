Жительница Кузбасса стала фигуранткой дела из-за дорогой покупки
В Кемеровской области местная жительница стала фигуранткой уголовного дела из-за покупки земельного участка. Женщина уклонилась от уплаты налогов.
По версии следствия, преступление 45-летняя жительница совершила в период с января 2016 по июль 2017 года. Женщина, являясь директором коммерческой фирмы, за счет компании приобрела в личное пользование земельный участок стоимостью более 49,9 миллиона рублей. При этом она не отразила покупку в декларации, уклонившись от уплаты 6,4 миллиона налогов.
- В рамках расследования уголовного дела будет изучена финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных в бюджет государства. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU