Жительница Кузбасса стала фигуранткой дела из-за дорогой покупки

СЕГОДНЯ 04:41 2019-04-16T06:01:15+03:00

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В Кемеровской области местная жительница стала фигуранткой уголовного дела из-за покупки земельного участка. Женщина уклонилась от уплаты налогов.

По версии следствия, преступление 45-летняя жительница совершила в период с января 2016 по июль 2017 года. Женщина, являясь директором коммерческой фирмы, за счет компании приобрела в личное пользование земельный участок стоимостью более 49,9 миллиона рублей. При этом она не отразила покупку в декларации, уклонившись от уплаты 6,4 миллиона налогов.

- В рамках расследования уголовного дела будет изучена финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных в бюджет государства. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU