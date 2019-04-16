2019-04-16T06:04:08+03:00
Происшествия

Возле сгоревшей «Зимней вишни» построят новый торговый центр

Стало известно, что будет на месте «Шервуда» [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Бизнес-центр "Шервуд" станет торговым центромБизнес-центр "Шервуд" станет торговым центромФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Кемерове, рядом со сгоревшей «Зимней вишней» построят новый торговый центр. Объект появится на месте недостроенного бизнес-центра «Шервуд».

Строительство торгового центра рядом с "Зимней вишней".Полина ПРИЛУЦКАЯ

Стало известно, что построят на месте швейной фабрики «Томь» рядом со сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня». Паспорт объекта говорит, что на проспекте Ленина, 33а появится новый торговый центр. Подрядчиком строительства выступает компания «Мера». В паспорте указано, что строительство будет вестись с апреля 2019 года и завершится в конце 2020 года.

Строительство должно завершиться в конце 2020 года Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Строительство должно завершиться в конце 2020 годаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Отметим, что новый торговый центр появится вместо бизнес-центра «Шервуд», строительство которого несколько раз замораживали, а позже объект и вовсе продали.

Напомним, 25 марта прошлого года загорелся торговый центр «Зимняя вишня» на проспекте Ленина, 35. В результате пожара погибли 60 человек, 37 из которых - дети. Еще сотни человек оказались пострадавшими.

По факту трагедии были возбуждены три уголовных дела, одно из них уже передано в суд. Причиной пожара специалисты называют замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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