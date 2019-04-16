2019-04-16T06:09:59+03:00
Общество

Опасная шаурма: в Кемерове закрыли павильон с кишечной палочкой

Проверка выявила массу нарушений
Кирилл ЧАЩИН
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Из-за нарушений павильон с шаурмой закрыли на 90 суток. Фото: pixabay.comИз-за нарушений павильон с шаурмой закрыли на 90 суток. Фото: pixabay.com
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В Кемерове закрыли павильон с шаурмой после проверки Роспотребнадзора. Ревизоры нашли много нарушений.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники провели внеплановую проверку предприятия общественного питания ИП Элаттар Мохамед Лабиб Мохамед, которое находится на бульваре Строителей, 31.

Проверка показала, что предприятие не было оборудовано водопроводом и канализацией, а вода использовалась неизвестного происхождения. Шаурму изготавливали без технической документации при несоблюдении поточности технологических процессов. Инвентарь на кухне не был промаркирован. Условия мытья и обработки инвентаря были нарушены.

- В смывах с объектов окружающей среды, с ложки-щипцов, с доски без маркировки обнаружены бактерии группы кишечной палочки, - отметили в ведомстве.

Кроме того, предприятие было зарегистрировано как «временное предприятие общественного питания быстрого обслуживания», однако изготавливало кулинарные изделия.

Суд Ленинского района постановил приостановить работу предприятия общественного питания на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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