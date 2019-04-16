2019-04-16T08:08:17+03:00
Общество

В Кузбассе продавали питьевую воду из подозрительного источника

Роспотребнадзор нашел нарушения
Кирилл ЧАЩИН
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Из-за нарушений предприятия закрыли на 10 дней. Фото: pixabay.comИз-за нарушений предприятия закрыли на 10 дней. Фото: pixabay.com
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Кузбасское предприятие пользовалось сомнительной скважиной для розлива бутилированной воды. Кроме того, на производстве были найдены другие нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Управление Роспотребнадзора провело плановую проверку ООО «Диамант-Сервис», которое находится в Белове, на улице Вахрушева, 9. Как оказалось, цеха по производству питьевой бутилированной воды находятся в плохом санитарно-техническом состоянии. Помещения и оборудование надлежащим образом не моются и не проходят дезинфекцию. В цехах нет раковины для мытья рук, у сотрудников нет мыла и полотенец. Сотрудники не соблюдают правил личной гигиены.

Кроме того, предприятие не смогло предоставить документы на скважину, из которой качается вода для розлива по бутылкам. Также в цехах не боролись с насекомыми и грызунами.

Беловский городской суд приостановил деятельность ООО «Диамант-Сервис» на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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