2019-04-16T08:17:03+03:00
Происшествия

За сутки в Кузбассе загорелись гектары сухой травы

Пожарные 30 раз выезжали на тушение
Кирилл ЧАЩИН
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Каждый день в Кузбассе происходят десятки пожаров. Фото: "ВКонтакте"Каждый день в Кузбассе происходят десятки пожаров. Фото: "ВКонтакте"
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За минувшие сутки МЧС зарегистрировало 30 возгораний сухой травы в Кузбассе. Площадь пожаров достигает нескольких гектаров.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, самый крупный пожар в понедельник произошел в Топкинском районе. В районе болот загорелось 1,5 гектара сухой травы. В жилом районе Ягуновский площадь пожара составила 800, Пионер - 300 квадратных метров.

- В пятницу горела сухая трава в Прокопьевском районе, в районе села Шарап и поселка Первомайский, общая суммарная площадь горения сухой травы составила около 30 гектаров. На тушении были задействованы отделения пожарной охраны МЧС России и добровольные пожарные формирования, - рассказали в МЧС.

Отметим, что с 15 апреля в Кузбассе введен особый противопожарный режим, на время действия которого запрещено разжигать костры и мангалы, жечь мусор.

Напомним, что из-за пала травы на кузбасской трассе произошло массовое ДТП. Водителям помешал дым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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