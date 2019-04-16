Новокузнецкий пристав на суде спас обвиняемого

СЕГОДНЯ 07:22 2019-04-16T08:19:29+03:00

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Во время суда в Новокузнецке у обвиняемого случился эпилептический припадок. Ему на помощь пришел судебный пристав.

Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, мужчина пришел в мировой суд Новокузнецка в качестве обвиняемого по административному делу. Во время заседания у него произошел эпилептический припадок. Судебный пристав Валерий Баяндин, который нес службу в здании, оказал мужчине первую помощь.

- Сотрудник УФССП России по Кемеровской области провел все необходимые в таких случаях мероприятия, направленные на обеспечение свободного дыхания. До прибытия экипажа скорой помощи мужчина был под наблюдением судебных приставов, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU