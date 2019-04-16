Недорого отдам:В Кузбассе продают советские серп и молот

СЕГОДНЯ 07:54 2019-04-16T08:53:27+03:00

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Житель Кемерова разместил в Сети объявление о продаже «отголоска социализма». Так он назвал два предмета - серп и молот. На фото видно, что размещены они в форме узнаваемого символа - государственной эмблемы Советского Союза.

За свой товар продавец рассчитывает получить 500 рублей - такая цена указана на сайте бесплатных объявлений. В редакцию «Комсомолки» позвонил один из наших читателей, который также увидел это объявление.

«Как так - продавать социализм?! Это же наша история, наша память, - возмутился мужчина. - Считаю, что пусть продает, что хочет, но под такими заголовками это недопустимо!».

К слову, у этого продавца есть немало и других забавных объявлений. Например, он продает советские счеты как «калькулятор на солнечных батареях».

Раритетный калькулятор продают в Кемерове. Фото: avito.ru

ИСТОЧНИК KP.RU