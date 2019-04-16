2019-04-16T08:26:03+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в полтора раза

По данному показателю банк занимает лидирующие позиции в России
Яков КРЫМСКИЙ
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Количество устройств самообслуживания ВТБ с функцией recycling превысило 2700 единиц, что на 50 процентов выше, чем годом ранее. По данному показателю банк занимает лидирующие позиции в России.

На территории Кемеровской области установлены 63 банкоматов с функцией recycling, что составляет 16 процентов сети устройств самообслуживания ВТБ в регионе.

Сервис recycling позволяет обеспечить более длительную работу банкомата без остановок на инкассацию, что является значительным преимуществом для пользователя. Продолжительность беспрерывной работы АТМ между инкассациями в пять раз больше, чем у прочих многофункциональных устройств без такой функции. В 2018 году использование данного типа банкоматов позволило сократить издержки и оптимизировать операционные затраты банка на 70 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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