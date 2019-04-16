Есть пострадавшие: В Кузбассе перевернулась «Нива»
В Прокопьевске после столкновения с Mazda3 перевернулась «Нива». В результате ДТП пострадали два человека.
Авария произошла в понедельник в 15.45 рядом с домом №47 на улице Обручева, сообщили в УГИБДД по Кемеровской области.
– Водитель автомобиля «ВАЗ-2121» на перекрестке неравнозначных дорог, предварительно, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Mazda3. В результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка «ВАЗа» и 23-летний водитель иномарки, – рассказали в Госавтоинспекции.
48-летний водитель «Нивы» не пострадал. Установлено, что в момент аварии он был трезв.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что водитель иномарки в последний момент дернул руль влево, но удара избежать не удалось. От удара «Ниву» закручивает, и она опрокидывается на крышу.
«Нива» подставилась под удар и перевернулась.
ИСТОЧНИК KP.RU