2019-04-16T08:49:00+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: В Кузбассе перевернулась «Нива»

Видео аварии появилось в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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В аварии пострадала пассажирка "Нивы". Фото: instagram.com/prokopievsk_ruВ аварии пострадала пассажирка "Нивы". Фото: instagram.com/prokopievsk_ru
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В Прокопьевске после столкновения с Mazda3 перевернулась «Нива». В результате ДТП пострадали два человека.

Авария произошла в понедельник в 15.45 рядом с домом №47 на улице Обручева, сообщили в УГИБДД по Кемеровской области.

– Водитель автомобиля «ВАЗ-2121» на перекрестке неравнозначных дорог, предварительно, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Mazda3. В результате ДТП пострадала 47-летняя пассажирка «ВАЗа» и 23-летний водитель иномарки, – рассказали в Госавтоинспекции.

48-летний водитель «Нивы» не пострадал. Установлено, что в момент аварии он был трезв.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что водитель иномарки в последний момент дернул руль влево, но удара избежать не удалось. От удара «Ниву» закручивает, и она опрокидывается на крышу.

«Нива» подставилась под удар и перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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