2019-04-16T10:25:55+03:00
Происшествия

В Кузбассе пропал пациент больницы

Мужчина ушел из учреждения и исчез
Кирилл ЧАЩИН
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С субботы мужчину никто не видел. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиС субботы мужчину никто не видел. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Прокопьевском районе пропал без вести 60-летний Сергей Шерин. Мужчина ушел из медицинского учреждения, и больше его никто не видел.

Сотрудники уголовного розыска ищут пропавшего без вести Сергея Васильевича Шерина. В субботу, 13 апреля, мужчина ушел из медицинского учреждения в поселке Большой Керлегеш и исчез.

Пропавшему на вид 60 - 65 лет, его рост составляет около 165 сантиметров. Волосы седые, короткие. Пациент был одет в красную куртку, черное спортивное трико, черные ботинки и черную шапку.

Полицейские просят граждан, что-либо знающих о месте нахождения разыскиваемого либо видевших его после вечера 13 апреля, сообщить об этом по телефонам:

8 (384-6) 69-17-57, 8 (384-6) 69-16-01 либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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