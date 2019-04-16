В Кузбассе пропал пациент больницы
В Прокопьевском районе пропал без вести 60-летний Сергей Шерин. Мужчина ушел из медицинского учреждения, и больше его никто не видел.
Сотрудники уголовного розыска ищут пропавшего без вести Сергея Васильевича Шерина. В субботу, 13 апреля, мужчина ушел из медицинского учреждения в поселке Большой Керлегеш и исчез.
Пропавшему на вид 60 - 65 лет, его рост составляет около 165 сантиметров. Волосы седые, короткие. Пациент был одет в красную куртку, черное спортивное трико, черные ботинки и черную шапку.
Полицейские просят граждан, что-либо знающих о месте нахождения разыскиваемого либо видевших его после вечера 13 апреля, сообщить об этом по телефонам:
8 (384-6) 69-17-57, 8 (384-6) 69-16-01 либо 02.
ИСТОЧНИК KP.RU