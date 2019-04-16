2019-04-16T12:27:23+03:00
Спорт

Хоккеиста из Кузбасса Сергея Бобровского назвали первой звездой НХЛ

Вратарь отразил 30 шайб в последнем матче
Кирилл ЧАЩИН
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Бобровский снова стал звездой НХЛ. Фото: НХЛБобровский снова стал звездой НХЛ. Фото: НХЛ
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Хоккеист из Кузбасса Сергей Бобровский стал первой звездой матча НХЛ. Вратарь отразил 30 бросков в игре с «Тампой».

Накануне Сергей Бобровский в составе «Коламбуса» сыграл против «Тампы». За весь матч спортсмен отразил 30 бросков из 31. За такой результат он был признан первой звездой. Это победа стала для него восьмой в кубковых матчах и третьей подряд в нынешнем плей-офф.

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла отметил игру Сергея Бобровского, сказав, что матч был сложным.

«У нас очень хороший вратарь. Невозможно добраться до этой стадии сезона и побеждать в плей-офф без хорошего голкипера. Думаю, что Бобровский проявил себя хорошо в те 10 - 12 минут, когда «Тампа» усилила давление», - приводит слова Торторелла sports.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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