Хоккеиста из Кузбасса Сергея Бобровского назвали первой звездой НХЛ
Хоккеист из Кузбасса Сергей Бобровский стал первой звездой матча НХЛ. Вратарь отразил 30 бросков в игре с «Тампой».
Накануне Сергей Бобровский в составе «Коламбуса» сыграл против «Тампы». За весь матч спортсмен отразил 30 бросков из 31. За такой результат он был признан первой звездой. Это победа стала для него восьмой в кубковых матчах и третьей подряд в нынешнем плей-офф.
Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла отметил игру Сергея Бобровского, сказав, что матч был сложным.
«У нас очень хороший вратарь. Невозможно добраться до этой стадии сезона и побеждать в плей-офф без хорошего голкипера. Думаю, что Бобровский проявил себя хорошо в те 10 - 12 минут, когда «Тампа» усилила давление», - приводит слова Торторелла sports.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU