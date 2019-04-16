Директора беловской школы лишат премии за оскорбление ученика

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-16T12:54:42+03:00

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Стало известно, какое наказание получит директор беловской школы № 32 за оскорбление учеников. Педагога решили оставить без премии.

Как выяснила «Комсомольская правда», управление образования администрации Белова решила, каким образом будет наказана директор школы № 32 Инна Шилова. За неподобающее поведение педагогу сделали выговор и лишили квартальной премии.

Напомним, что на прошлой неделе в соцсети появился видеоролик, в котором педагог называет дебилом ученика, скатывающегося с опасной горки. После публикации видео департамент образования и полиция начали проверки. Во время расследования еще несколько родителей пожаловались на проявление негатива со стороны директора.

ИСТОЧНИК KP.RU