К врачу по выходным: кузбассовцы смогут пройти диспансеризацию в удобное время

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-16T14:39:53+03:00

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Кузбассовцам больше не придется выбирать между заботой о своем здоровье и работой. Теперь пройти обследования можно будет по вечерам, после работы или в выходные дни.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому диспансеризацию можно будет пройти в вечернее время или в выходной день. В Кузбассе уже вовсю идет проработка организационных вопросов, чтобы все жители региона могли воспользоваться возможностью позаботиться о своем здоровье. После того как все вопросы будут разрешены, на сайте департамента охраны здоровья населения Кемеровской области опубликуют список медицинских организаций. Именно в этих клиниках можно будет пройти профосмотры и диспансеризацию.

К слову, сверхурочную работу врачам будут оплачивать в соответствии с трудовым законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU