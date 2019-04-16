Департамент культуры Кузбасса возглавит директор Новокузнецкого драматического театра
В департаменте культуры Кемеровской области – кадровые изменения. Ларису Зауэрвайн, много лет возглавлявшую департамент, на этом посту сменила Марина Евса.
Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, экс-начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Лариса Зауэрвайн ушла в отставку. Она освобождена от должности в связи с переходом на другое место работы. Сергей Цивилев отметил значительный вклад Ларисы Зауэрвайн в развитие культуры Кузбасса и выразил уверенность, что ее организаторские способности, творческие навыки и талант и в дальнейшем будут востребованы в родном регионе.
Возглавлять департамент культуры и национальной политики Кузбасса теперь будет Марина Евса, с 2009 года руководившая Новокузнецким драматическим театром.
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