Битва на коктейлях: в Кемерове пройдет отборочный тур Чемпионата мира среди барменов

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-16T16:28:56+03:00

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Кузбасские бармены встретятся 17 апреля на отборочном туре национального Чемпионата мира среди барменов World Cocktail Championship 2019.

Специальный приглашенный гость Дмитрий Соколов, основатель Общества независимых бартендеров и спикер Gastreet show, выступит на чемпионате в роли главного судьи. Ему вместе с командой предстоит определить, кто из кемеровских барменов лучше всех готовит кофе и создает авторские коктейли. К слову, конкурсантом также предстоит продемонстрировать знание английского языка.

Победитель регионального этапа выступит 23 апреля на полуфинале в Новосибирске. Российский финал чемпионата пройдет 2 июня в Москве, а мировой финал – в октябре 2019 г. в Китае. Посмотреть на битву барменов можно 17 апреля в баре «Cosmo» (Ноградская, 5) с 13:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU