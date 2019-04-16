Битва на коктейлях: в Кемерове пройдет отборочный тур Чемпионата мира среди барменов
Кузбасские бармены встретятся 17 апреля на отборочном туре национального Чемпионата мира среди барменов World Cocktail Championship 2019.
Специальный приглашенный гость Дмитрий Соколов, основатель Общества независимых бартендеров и спикер Gastreet show, выступит на чемпионате в роли главного судьи. Ему вместе с командой предстоит определить, кто из кемеровских барменов лучше всех готовит кофе и создает авторские коктейли. К слову, конкурсантом также предстоит продемонстрировать знание английского языка.
Победитель регионального этапа выступит 23 апреля на полуфинале в Новосибирске. Российский финал чемпионата пройдет 2 июня в Москве, а мировой финал – в октябре 2019 г. в Китае. Посмотреть на битву барменов можно 17 апреля в баре «Cosmo» (Ноградская, 5) с 13:00 до 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU