СЕГОДНЯ 16:53 2019-04-16T16:53:30+03:00

Отец и сыновья из Новокузнецкого района похитили знакомого и вымогали у него деньги. ФОТО: архив КП. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Кемеровской области перед судом предстанут трое жителей Новокузнецкого района, которые похитили мужчину и требовали у него деньги. Вымогатели избивали знакомого, так как подозревали, что тот украл металлические изделия с их участка.

63-летний житель Новокузнецкого района очень расстроился, когда не обнаружил во дворе своего дачного участка металлические изделия. Своим горем он поделился с 37-летним сыном. Тот успокоил отца: мол, найдем похитителя! И, в свою очередь, рассказал о случившемся своему двоюродному брату. Вместе мужчины придумали план: похитить 24-летнего знакомого, которого подозревали в краже, а потом потребовать у него выкуп.

Братья пришли домой к знакомому, избили его, увезли на пустырь, опять избили, и лишь после этого привезли на дачный участок. Здесь к избиениям и требованиям выкупа в 70 тысяч рублей присоединился отец. Потерпевший всерьез испугался за свою жизнь и пообещал отдать им деньги. Однако в назначенное место он явился не с деньгами, а с сотрудниками полиции. Те задержали подозреваемых.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU