В Кузбассе осудили экс-начальника УФАС

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-16T17:42:29+03:00

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В Кузбассе осудили за взятку бывшего начальника одного из отделений УФАС России по Кемеровской области. Мужчина получил условный срок и штраф в 1,5 миллиона рублей.

В июле 2018 году 47-летний начальник УФАС рассматривал жалобу на нарушения аукционной комиссией при проведении электронного аукциона на работы по благоустройству одного из районов Новокузнецка. К нему обратилась представительница фирмы, которая выиграла аукцион, и предложила 150 тысяч рублей за то, что он закроет глаза на жалобу.

– После передачи 150 тысяч рублей обвиняемый и посредник были задержаны сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области, – отметили в СУ СК по Кемеровской области.

Суд приговорил мужчину трем годам условного заключения с выплатой штрафа в 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU