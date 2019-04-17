В Кузбассе опекуны украли у 20 сирот 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 03:36 2019-04-17T06:00:32+03:00

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В Кузбассе будут судить четырех женщин, которые похитили у опекаемых сирот 15 миллионов рублей. Обмануть два десятка детей помогла сотрудница органов опеки.

Следователи Следственного комитета пришли к выводу, что четыре жительницы Тяжинского района со специалистом опеки и попечительства разработали схему, чтобы снимать деньги с банковских счетов детей.

- Например, в одном из случаев специалист опеки и попечительства в домашних условиях изготовила разрешение органа опеки и попечительства на снятие со счетов детей крупной суммы. Затем опекун получила подпись ребенка, пояснив, что необходимо снять «опекунские подъемные». В одном из случаев на снятые деньги женщина приобрела автомобиль, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Преступления в отношении 20 сирот были совершены с осени 2014 по июль 2017 года. Работница опеки сначала помогла четырем женщинам взять детей, а затем оформила разрешения на снятие денег со счетов. Так, 52-летняя женщина за семь лет сняла около 7 миллионов рублей. Деньги были потрачены на личные нужды и нужды родных детей. После двух приемных ребятишек мошенница вернула в детдом.

Также 48-летняя опекунша сняла больше 6 миллионов рублей со счетов восьми детей, 53-летняя обвиняемая присвоила более миллиона двоих детей, а 56-летняя женщина украла у ребенка 800 тысяч рублей.

О преступлении стали известно, когда 18-летняя сирота обратилась за сберегательной книжкой. Расследование мошенничества проходило при участии сотрудников полиции и ФСБ. Во время следствия две обвиняемые возместили ущерб детям. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU