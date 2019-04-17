В мэрию Кемерова вернулся уволенный замглавы города

СЕГОДНЯ 04:02 2019-04-17T06:05:06+03:00

Дмитрий Березовский был без работы две недели. Фото: тузр.рф

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Уволенный в начале апреля Дмитрий Березовский снова занял кресло заместителя главы города. Чем он будет заниматься, пока неизвестно.

- Он занимает должность заместителя главы города. Его функционал будет пересмотрен, сфера уточнена. Он также будет заниматься жизнедеятельностью города, - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в начале апреля стало известно об увольнении Дмитрия Березовского, который руководил городским управлением дорожного хозяйства и благоустройства с декабря 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU