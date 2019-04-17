В мэрию Кемерова вернулся уволенный замглавы города
Дмитрий Березовский снова стал замом Середюка
Дмитрий Березовский был без работы две недели. Фото: тузр.рф
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Уволенный в начале апреля Дмитрий Березовский снова занял кресло заместителя главы города. Чем он будет заниматься, пока неизвестно.
- Он занимает должность заместителя главы города. Его функционал будет пересмотрен, сфера уточнена. Он также будет заниматься жизнедеятельностью города, - отметили в пресс-службе мэрии.
Напомним, что в начале апреля стало известно об увольнении Дмитрия Березовского, который руководил городским управлением дорожного хозяйства и благоустройства с декабря 2017 года.
ИСТОЧНИК KP.RU