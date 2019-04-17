В Кемерове мужчина украл пожертвования из храма

СЕГОДНЯ 04:56 2019-04-17T06:07:20+03:00

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В Кемерове мужчина украл из храма 4000 рублей пожертвований. Его поймали полицейские.

В полицию позвонил настоятель одного из городских храмов. Он рассказал, что ночью кто-то забрался в церковь и украл из ящика для сбора пожертвований около 4000 рублей.

На место выехали стражи порядка и выяснили, что вор разбил камнем окно и через него забрался в помещение. Он сорвал с ящика для пожертвований навесной замок, чтобы взять все деньги. Оперативники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого, которым оказался ранее судимый 32-летний житель Яйского района.

- Задержанный признал свою вину и пояснил, что все похищенные деньги потратил, - отметили в полиции.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU