Всего 10 дней продлится охота на селезней в Кузбассе

СЕГОДНЯ 05:49 2019-04-17T05:49:36+03:00

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Сезон охоты на селезней уток и гусей стартует в Кузбассе 24 апреля. В течение 10 дней охотники смогут заняться любимым делом. При этом им придется соблюдать строгие правила.

Весенняя охота будет длиться всего 10 дней – с 24 апреля по 3 мая. В это время можно будет охотиться только на селезня, используя при этом подсадную утку или чучела. При этом охотник может прятаться в специально построенном шалаше или укрытии. А вот использовать самоловы, плавательные средства, собак охотничьих пород и охотиться ближе, чем в 200 метрах от жилья, запрещено.

- Недопустима стрельба в ходе перелета птицы, так как вместо селезня (самца) можно подстрелить утку (самку), - отметил Евгений Бойко, начальник областного департамента по охране объектов животного мира. - Стрелять по селезню нужно тогда, когда он находится на воде, чтобы исключить вероятность подранка.

Во время сезона охоты пройдут рейды, во время которых инспекторы проверят, соблюдаются ли правила использования оружия и правила охоты. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU