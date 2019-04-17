СЕГОДНЯ 06:31 2019-04-17T07:04:48+03:00

«Я не водитель, я парикмахер!»: Нетрезвый мужчина лихачил на дорогах Новокузнецка. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Виляющую из стороны в сторону иномарку заметили на дороге двое новокузнечан . Лишь благодаря их бдительности возможные ДТП удалось предотвратить, а пьяного водителя задержать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703636" frameborder="0"></iframe> «Я не водитель, я парикмахер!»: Нетрезвый мужчина лихачил на дорогах Новокузнецка..Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Семейная пара из Новокузнецка обратила внимание на автомобиль, который двигался прямо перед ними. Машина виляла из стороны в сторону, и было очевидно, что человек откровенно не справляется с управлением. Сначала супруги предположили, что шоферу плохо, однако потом поняли, что он попросту пьян. Тогда горожане позвонили в полицию и сообщили об опасном водителе. В это же время им навстречу ехал экипаж ДПС. Неравнодушный новокузнечанин попросил полицейских остановиться и рассказал об рискованных маневрах автомобилиста на иномарке. И теперь уже инспекторы стали преследовать нарушителя. Тот проигнорировал требование остановиться. Однако вскоре он не справился с управлением и столкнулся с металлическим ограждением на Байдаевском мосту.

- Я не водитель, я парикмахер! - кричал гражданин в ответ на требование предъявить водительское удостоверение и прочие документы.

Более того, явно нетрезвый автолюбитель отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас в отношении мужчины составлен протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU