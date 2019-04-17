Ночью в кузбасском городе сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 07:31 2019-04-17T08:13:47+03:00

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Ранним утром 17 апреля в Анжеро-Судженске случилось чрезвычайное происшествие. Здесь на улице Парковой сгорела иномарка.

То, что на улице Парковой горит автомобиль, заметили жители Анжеро-Судженска. Они тут же сообщили об этом на пульт диспетчера. Сигнал поступил в 3.32, и на место пожара незамедлительно выдвинулись пять человек и две автоцистерны.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль Honda Accord горел открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара у автомобиля выгорели моторный отсек и салон, а также обгорели передние колеса и лакокрасочное покрытие.

В пресс-службе ведомства отметили, что предварительной причиной пожара специалисты называют неисправность электрооборудования транспортного средства. Однако точные причины еще только предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU