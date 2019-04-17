Половина розничного кредитного портфеля Россельхозбанка приходится на жителей сельской местности

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-17T08:00:47+03:00

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В Минсельхозе России состоялось итоговое заседание Коллегии, в котором приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин, Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и многие другие.

Открывая заседание, Алексей Гордеев рассказал о поставленных задачах в текущем году, в том числе о государственной программе комплексного развития сельских территорий.

Россельхозбанк как опорный банк АПК уделяет особое внимание обеспечению населения сельских территорий качественными финансовыми услугами. На 1 марта 2019 года розничный кредитный портфель РСХБ в этом сегменте составил 198,5 миллиарда рублей.

«Половина розничного кредитного портфеля Россельхозбанка приходится на жителей села. Именно для сельского населения, тех, кто своими руками работает на земле и кормит нас, городских жителей, Банк сохраняет отделения даже в самых удаленных районах», - отметил по итогам заседания Коллегии Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

ИСТОЧНИК KP.RU