Бобслеистка из Кузбасса подала в суд на давшую ей допинг госструктуру
Участница Олимпийских игр, бобслеистка из Кузбасса Надежда Сергеева судится с Федеральным медико-биологическим агентством. Спортсменка считает, что именно по вине ФМБА она чуть не получила серьезную дисквалификацию из-за допинга.
Скандал разгорелся во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Пробы на запрещенные вещества российской спортсменки Надежды Сергеевой оказались положительными. Позже выяснилось, что примесь триметазидина содержалась в легальной добавке, которую Сергеева получала от ФМБА. При этом спортсменка не могла знать о примеси - в описании препарата она не указана. Более того, она доверяла врачу, который дал ей проверенное средство.
Позже Надежду Сергееву оправдали, разрешили вернуться к тренировкам со сборной и участвовать в сборах, и весь прошедший зимний сезон она выступала без ограничений. Правда, положенную участникам Олимпиады премию ей так и не выплатили. Тем не менее спортсменка решилась на беспрецедентный шаг: она потребовала через суд призвать к ответу тех, из-за кого пострадала, - ФМБА и завод-изготовитель препарата.
Первое слушание по делу уже состоялось в Хорошевском суде Москвы, об этом сообщает «Спорт-экспресс». И если иск будет удовлетворен, впервые в истории федеральная структура понесет ответственность за моральный и материальный вред, причиненный спортсменке.
ИСТОЧНИК KP.RU