Бобслеистка из Кузбасса подала в суд на давшую ей допинг госструктуру

СЕГОДНЯ 08:47 2019-04-17T09:23:03+03:00

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Участница Олимпийских игр, бобслеистка из Кузбасса Надежда Сергеева судится с Федеральным медико-биологическим агентством. Спортсменка считает, что именно по вине ФМБА она чуть не получила серьезную дисквалификацию из-за допинга.

Скандал разгорелся во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Пробы на запрещенные вещества российской спортсменки Надежды Сергеевой оказались положительными. Позже выяснилось, что примесь триметазидина содержалась в легальной добавке, которую Сергеева получала от ФМБА. При этом спортсменка не могла знать о примеси - в описании препарата она не указана. Более того, она доверяла врачу, который дал ей проверенное средство.

Позже Надежду Сергееву оправдали, разрешили вернуться к тренировкам со сборной и участвовать в сборах, и весь прошедший зимний сезон она выступала без ограничений. Правда, положенную участникам Олимпиады премию ей так и не выплатили. Тем не менее спортсменка решилась на беспрецедентный шаг: она потребовала через суд призвать к ответу тех, из-за кого пострадала, - ФМБА и завод-изготовитель препарата.

Первое слушание по делу уже состоялось в Хорошевском суде Москвы, об этом сообщает «Спорт-экспресс». И если иск будет удовлетворен, впервые в истории федеральная структура понесет ответственность за моральный и материальный вред, причиненный спортсменке.

ИСТОЧНИК KP.RU