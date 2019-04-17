2019-04-17T09:23:03+03:00
Спорт

Бобслеистка из Кузбасса подала в суд на давшую ей допинг госструктуру

Надежда Сергеева судится с Федеральным медико-биологическим агентством
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Бобслеистка из Кузбасса подала в суд на давшую ей допинг госструктуру . ФОТО: Instagram Надежды Сергеевой.Бобслеистка из Кузбасса подала в суд на давшую ей допинг госструктуру . ФОТО: Instagram Надежды Сергеевой.
Изменить размер текста:

Участница Олимпийских игр, бобслеистка из Кузбасса Надежда Сергеева судится с Федеральным медико-биологическим агентством. Спортсменка считает, что именно по вине ФМБА она чуть не получила серьезную дисквалификацию из-за допинга.

Скандал разгорелся во время Олимпийских игр в Пхенчхане. Пробы на запрещенные вещества российской спортсменки Надежды Сергеевой оказались положительными. Позже выяснилось, что примесь триметазидина содержалась в легальной добавке, которую Сергеева получала от ФМБА. При этом спортсменка не могла знать о примеси - в описании препарата она не указана. Более того, она доверяла врачу, который дал ей проверенное средство.

Позже Надежду Сергееву оправдали, разрешили вернуться к тренировкам со сборной и участвовать в сборах, и весь прошедший зимний сезон она выступала без ограничений. Правда, положенную участникам Олимпиады премию ей так и не выплатили. Тем не менее спортсменка решилась на беспрецедентный шаг: она потребовала через суд призвать к ответу тех, из-за кого пострадала, - ФМБА и завод-изготовитель препарата.

Первое слушание по делу уже состоялось в Хорошевском суде Москвы, об этом сообщает «Спорт-экспресс». И если иск будет удовлетворен, впервые в истории федеральная структура понесет ответственность за моральный и материальный вред, причиненный спортсменке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль повис на ограждении моста в Кузбассе
За год Сергей Цивилев заработал больше 70 миллионов рублей
Половина розничного кредитного портфеля Россельхозбанка приходится на жителей сельской местности
Кемеровчан накормили запрещенным сыром
Ночью в кузбасском городе сгорела иномарка
«Я не водитель, я парикмахер!»: нетрезвый мужчина лихачил на дорогах Новокузнецка
Всего 10 дней продлится охота на селезней в Кузбассе
В Кемерове мужчина украл пожертвования из храма
В мэрию Кемерова вернулся уволенный замглавы города
В Кузбассе опекуны украли у 20 сирот 15 миллионов рублей
Сергей Цивилев взял под контроль ситуацию с обманутыми дольщиками
В Кузбассе осудили экс-начальника УФАС
Отец и сыновья из Новокузнецкого района похитили знакомого и вымогали у него деньги
Битва на коктейлях: в Кемерове пройдет отборочный тур чемпионата мира среди барменов
Департамент культуры Кузбасса возглавит директор Новокузнецкого драматического театра
К врачу по выходным: кузбассовцы смогут пройти диспансеризацию в удобное время
Директора беловской школы лишат премии за оскорбление ученика
Хоккеиста из Кузбасса Сергея Бобровского назвали первой звездой НХЛ
Житель Кемерова потерял 160 тысяч рублей из-за вывода криптовалюты
В Кузбассе пропал пациент больницы
На кузбасском разрезе БелАЗ врезался в экскаватор и загорелся
Есть пострадавшие: в Кузбассе перевернулась «Нива»
Банк ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в полтора раза
Недорого отдам: в Кузбассе продают советские серп и молот
Новокузнецкий пристав на суде спас обвиняемого