СЕГОДНЯ 10:13 2019-04-17T10:28:35+03:00

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Водитель отечественной легковушки из Анжеро-Судженска попал в неудобное положение. Он не справился с управлением, и автомобиль повис на перилах моста.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 апреля в Анжеро-Судженске, на автомобильном мосту на улице Кемсеть. По словам очевидцев, разместивших в социальных сетях фотографии и видео с места происшествия, автолюбитель не справился с управлением, и его «Жигули» повисли на перилах моста. При этом одно из колес оказалось непосредственно на ограждении, одно зависло в воздухе, а два - остались на дороге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703658" frameborder="0"></iframe> Автомобиль повис на ограждении моста в Кузбассе..Видео vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)".

Один из подписчиков сообщества, где было размещено видео, сравнил положение, в котором зависла легковушка, с одной из сцен погони фильма «Перевозчик». Там персонаж Джейсона Стэйтема, поставив автомобиль на два колеса, ловко проехал между двумя грузовиками. Увы, жителю Анжеро-Судженска такой трюк не удался. А из затруднительного положения ему помогли выйти неравнодушные горожане: они поставили отечественную легковушку на дорогу на все четыре колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU