2019-04-17T10:28:35+03:00
Происшествия

Автомобиль повис на ограждении моста в Кузбассе

Водитель не справился с управлением «Жигулей» [видео]
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Автомобиль повис на ограждении моста в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)"Автомобиль повис на ограждении моста в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)"
Изменить размер текста:

Водитель отечественной легковушки из Анжеро-Судженска попал в неудобное положение. Он не справился с управлением, и автомобиль повис на перилах моста.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 апреля в Анжеро-Судженске, на автомобильном мосту на улице Кемсеть. По словам очевидцев, разместивших в социальных сетях фотографии и видео с места происшествия, автолюбитель не справился с управлением, и его «Жигули» повисли на перилах моста. При этом одно из колес оказалось непосредственно на ограждении, одно зависло в воздухе, а два - остались на дороге.

Автомобиль повис на ограждении моста в Кузбассе..Видео vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)".

Один из подписчиков сообщества, где было размещено видео, сравнил положение, в котором зависла легковушка, с одной из сцен погони фильма «Перевозчик». Там персонаж Джейсона Стэйтема, поставив автомобиль на два колеса, ловко проехал между двумя грузовиками. Увы, жителю Анжеро-Судженска такой трюк не удался. А из затруднительного положения ему помогли выйти неравнодушные горожане: они поставили отечественную легковушку на дорогу на все четыре колеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За год Сергей Цивилев заработал больше 70 миллионов рублей
Бобслеистка из Кузбасса подала в суд на давшую ей допинг госструктуру
Половина розничного кредитного портфеля Россельхозбанка приходится на жителей сельской местности
Кемеровчан накормили запрещенным сыром
Ночью в кузбасском городе сгорела иномарка
«Я не водитель, я парикмахер!»: нетрезвый мужчина лихачил на дорогах Новокузнецка
Всего 10 дней продлится охота на селезней в Кузбассе
В Кемерове мужчина украл пожертвования из храма
В мэрию Кемерова вернулся уволенный замглавы города
В Кузбассе опекуны украли у 20 сирот 15 миллионов рублей
Сергей Цивилев взял под контроль ситуацию с обманутыми дольщиками
В Кузбассе осудили экс-начальника УФАС
Отец и сыновья из Новокузнецкого района похитили знакомого и вымогали у него деньги
Битва на коктейлях: в Кемерове пройдет отборочный тур чемпионата мира среди барменов
Департамент культуры Кузбасса возглавит директор Новокузнецкого драматического театра
К врачу по выходным: кузбассовцы смогут пройти диспансеризацию в удобное время
Директора беловской школы лишат премии за оскорбление ученика
Хоккеиста из Кузбасса Сергея Бобровского назвали первой звездой НХЛ
Житель Кемерова потерял 160 тысяч рублей из-за вывода криптовалюты
В Кузбассе пропал пациент больницы
На кузбасском разрезе БелАЗ врезался в экскаватор и загорелся
Есть пострадавшие: в Кузбассе перевернулась «Нива»
Банк ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в полтора раза
Недорого отдам: в Кузбассе продают советские серп и молот
Новокузнецкий пристав на суде спас обвиняемого