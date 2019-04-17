Автомобиль повис на ограждении моста в Кузбассе
Водитель отечественной легковушки из Анжеро-Судженска попал в неудобное положение. Он не справился с управлением, и автомобиль повис на перилах моста.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 апреля в Анжеро-Судженске, на автомобильном мосту на улице Кемсеть. По словам очевидцев, разместивших в социальных сетях фотографии и видео с места происшествия, автолюбитель не справился с управлением, и его «Жигули» повисли на перилах моста. При этом одно из колес оказалось непосредственно на ограждении, одно зависло в воздухе, а два - остались на дороге.
Автомобиль повис на ограждении моста в Кузбассе..Видео vk.com, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)".
Один из подписчиков сообщества, где было размещено видео, сравнил положение, в котором зависла легковушка, с одной из сцен погони фильма «Перевозчик». Там персонаж Джейсона Стэйтема, поставив автомобиль на два колеса, ловко проехал между двумя грузовиками. Увы, жителю Анжеро-Судженска такой трюк не удался. А из затруднительного положения ему помогли выйти неравнодушные горожане: они поставили отечественную легковушку на дорогу на все четыре колеса.
ИСТОЧНИК KP.RU