Продажа транспортных карт в Новокузнецке началась

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-17T12:28:41+03:00

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В Новокузнецке началась продажа транспортных карт. Их стоимость составляет 80 рублей, а оплатить ими проезд можно в муниципальном транспорте.

Транспортные карты нескольких видов - для школьников, учащихся, пенсионеров и единая - появились в продаже. Их можно приобрести в сети киосков «Мир прессы», а также в кассе Единого центра организации пассажирских перевозок (пр. Строителей, 55). Стоимость транспортной карты составляет 80 рублей. При этом школьники, учащиеся, студенты и пенсионеры смогут платить за проезд меньше, чем остальные. Так, для школьников, студентов и учащихся очной формы обучения стоимость проезда составляет 11 рублей, а для пенсионеров - 10.

- Введение автоматизированной системы учета оплаты проезда позволит более точно рассчитать финансовые поступления на предприятия, объем транспортной работы и пассажиропоток, после чего можно будет разработать и более удобное билетное меню с пересадочными тарифами, а также возможностью суточной и месячной оплаты проезда, - сообщает пресс-служба управления по транспорту и связи Новокузнецка.

Те же, кто пока не приобрел транспортные карты, до 1 июня смогут воспользоваться правом льготного проезда по документам, удостоверяющим право на льготу.

ИСТОЧНИК KP.RU