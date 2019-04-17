Глава Россельхозбанка получил звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России»

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-17T11:30:28+03:00

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Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев поздравил Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Бориса Листова с присвоением звания «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Награждение состоялось на заседании итоговой коллегии Минсельхоза России, посвященной результатам деятельности ведомства за 2018 год.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин, а также главы регионов, руководители региональных органов управления АПК, отраслевых союзов и ассоциаций, представители науки и образования и многие другие.

Награды Минсельхоза России получили работники научных учреждений и ведущих сельскохозяйственных предприятий России, а также сотрудники федерального ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU