За лето в Кемерове отремонтируют 63,3 километра дорог

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-17T12:34:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемеровской агломерации в этом году будет отремонтировано 63,3 километра дорог. Среди важных объектов - строительство кольцевой развязки на пересечении Московского и Притомского проспектов и начало строительства Восточного обхода Рудничного района.

Масштабные дорожные работы запланированы на 2019 год в Кемерове. Так, в областном центре построят проспект Московский на участке от бульвара Строителей до проспекта Ленинградского. А на его пересечении с Притомским проспектом появится кольцевая транспортная развязка. Кроме того, начнется строительство Восточного обхода Рудничного района.

- Информационные баннеры расположены на светодиодных экранах на площади Советов, бульваре Строителей, проспекте Ленина и в других районах Кемерова, - отметили в пресс-службе администрации Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU