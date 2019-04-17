Целительница избавляла жительницу Кузбасса от порчи при помощи черного носка

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-17T12:16:01+03:00

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Жительница Прокопьевска поверила доброй женщине, которая пообещала избавить ее от порчи. Однако ритуал с черным носком, проведенный целительницей, избавил лишь от денег.

81-летняя прокопчанка шла по улице, когда к ней обратилась цыганка. Она стала горячо убеждать женщину, что на нее наслали порчу. К счастью, от сглаза можно избавиться: для этого достаточно провести ритуал с молитвой, деньгами и черным носком.

Пенсионерка побоялась, что порча может сильно навредить ей. По велению цыганки она пошла домой, сложила 13 тысяч рублей в черный мужской носок и принесла его цыганке. Та взяла носок в руки, прочла молитву и вернула обратно. Единственным условием было не разворачивать носок до полуночи. Когда же пенсионерка все-таки собралась достать деньги из носка, вместо купюр она обнаружила разрезанную на части газету

- В настоящее время следователем отдела возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемой.

Мошеннице грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU