СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-17T13:34:16+03:00

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В Прокопьевске неизвестные отстреливают собак на улицах и во дворах. Вместе с бродячими животными гибнут и собаки, у которых есть хозяева.

Как рассказала «Комсомольской правде» горожанка Алена Костина, в понедельник, 15 апреля, во дворе на улице Вокзальной, 35 смертельно ранили собаку ее соседей. Супружеская пара недавно переехала из частного сектора вместе с дворовой собакой. Питомец большую часть времени гулял в новом дворе. Собаку все любили, особенно дети.

- Муж с женой и собакой возвращались домой. Неизвестный мужчина, который приехал на красной «Ниве», спросил, чья это собака. Они ответили, что их. Тогда он сказал, чтобы надели ошейник на животное. Жена надела ошейник и зашла домой. Через полчаса пришел муж и сказал, что собака кувыркается на улице. Она выскочила во двор, и тут я подъехала, - рассказала Алена Костина. - У собаки пена изо рта шла. Увезли в ветеринарную клинику. Там врач сказала, что если бы знали, чем отравили собаку, то можно было что-что сделать. Поставили капельницу, но собака умерла на руках. Никто не видел, как в нее стреляли, но зимой была такая же ситуация: приезжала красная «Нива» и в собак стреляли дротиками. Только собак тогда забирали.

По словам Алены, есть свидетели, как в понедельник стреляли в других собак в районе вокзала. Всех животных бросали умирать. После жалоб в городские службы тела животных забрали.

ИСТОЧНИК KP.RU