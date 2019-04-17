2019-04-17T13:41:23+03:00
Дом. Семья

Редких краснокнижных леопардов незаконно содержали в неволе в Новокузнецке

За показ редких животных Следком возбудил уголовное дело
Екатерина РОМАНОВА
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Два особо ценных леопарда жили за решеткой на новокузнецком рынке. ФОТО: архив КП.Два особо ценных леопарда жили за решеткой на новокузнецком рынке. ФОТО: архив КП.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Специалисты природоохранной прокуратуры проверили, в каких условиях содержатся животные в новокузнецком зоопарке. Как оказалось, в уличных вольерах жили леопарды, занесенные в Красную книгу.

После визита специалистов природоохранной прокуратуры в зоопарк на Садовой, следственные органы регионального следкома возбудили уголовное дело о незаконном содержании леопардов и их публичной демонстрации. По версии следствия, с декабря 2018 года в зооуголке на территории торгового комплекса в вольерах содержались дикие животные, в том числе и два леопарда. Увидеть животных могли все желающие, при том, что леопарды занесены в Красную книгу как исчезающий вид.

- В настоящее время устанавливается где, кем и на каких основаниях приобретались животные, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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