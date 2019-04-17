На пожаре в Новокузнецке обгорел школьник

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-17T14:02:20+03:00

Во время пожара в бане пострадал ребенок

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В Новокузнецке во время пожара сильно обгорел 14-летний школьник. Также пострадала его мать.

Как рассказали в областном управлении МЧС, во вторник, в 19.44, в противопожарную службу поступило сообщение о пожаре в частном секторе, на улице Черепановской. Там горели баня и надворная постройка. Незамедлительно на место выехали 13 спасателей и 4 единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения баня, а также крыша надворного строения были охвачены пламенем. В результате пожара обгорели стены бани, деревянная обрешетка крыши на площади 27 квадратных метров. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, - рассказали в МЧС.

Как стало известно «Комсомолке», до приезда пожарных серьезные ожоги получил 14-летний мальчик. Его госпитализировали врачи скорой. Также пострадала его мама, однако она отказалась от госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU