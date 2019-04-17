2019-04-17T15:02:04+03:00
Происшествия

Пятилетний мальчик пострадал в ДТП с автобусом в Новокузнецке

Ребенок вместе с мамой ехал домой из поликлиники
Екатерина РОМАНОВА
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Пятилетний мальчик пострадал в ДТП с автобусом в Новокузнецке. ФОТО: отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу НовокузнецкуПятилетний мальчик пострадал в ДТП с автобусом в Новокузнецке. ФОТО: отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Новокузнецку
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Водитель автомобиля Ford EcoSport проигнорировала необходимость соблюдать правила дорожного движения. Из-за ее беспечности произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок.

Новокузнечанка и ее пятилетний сын возвращались из поликлиники. Они сели в автобус, чтобы отправиться домой, однако в этот раз обычная поездка закончилась не очень хорошо. Автобус не успел проехать и половину расстояния до следующей остановки, как в него врезался автомобиль Ford EcoSport.

- Водитель автомобиля Ford EcoSport, двигаясь со стороны улицы Циолковского в направлении проспекта Металлургов, не предоставила преимущества автобусу ПАЗ, водитель которого двигался по главной дороге проспекта Бардина, - рассказали о причинах ДТП в отделе пропаганды ГИБДД Новокузнецка.

После столкновения иномарку отбросило на бордюрный камень. Пассажиры автобуса в основном отделались испугом, а вот пятилетний мальчик получил травмы. К слову, из-за несоблюдения новокузнецкими водителями очередности проезда, как было в этот раз, с начала года случилось 14 подобных ДТП, в которых пострадали 24 человека. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила, ведь от этого зависит не только их жизнь и здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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