Штормовое предупреждение объявлено в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-17T15:13:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 18 апреля, в Кузбассе ожидаются снег, гололед и порывы ветра до 27 метров в секунду.

Синоптики, сотрудники МЧС и Госавтоинспекции предупреждают кузбассовцев о плохой погоде, которая вероятна в четверг, 18 апреля. Ночью по области температура воздуха будет находиться в пределах -2… +3 градусов, местами столбики термометров опустятся ниже, до -7. В большинстве районов пройдет дождь и снег - от небольшого до умеренного. Местами ожидается гололед и гололедица, а скорость юго-восточного с переходом на северо-западный ветра составит 9-14 метров в секунду.

Днем ветер усилится до 15-20 метров в секунду, а его порывы будут достигать 25-27 метров. Пройдут дождь и снег, местами возможны сильные метели, гололед. На дорогах - сильная гололедица. Воздух прогреется до -2… +3 градусов, местами - до +8, однако в течение дня ожидается похолодание.

В Кемерове температура воздуха и грядущей ночью, и днем будет держаться в пределах -1... +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU