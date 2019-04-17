Воспитание побоями: Кузбассовец пойдет под суд за издевательства над падчерицей

СЕГОДНЯ 15:43 2019-04-17T15:43:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель города Топки оказался плохим воспитателем. Вместо доброжелательного общения с падчерицей он выбрал совсем другие методы воспитания – жестокость и истязания. За это он предстанет перед судом

24-летний житель города Топки создал семью с женщиной, у которой от первого брака была 14-летняя дочь. Не сумев найти общего языка с подростком, мужчина решил использовать свои методы воспитания, причем довольно жестокие. Так, однажды девочка случайно прищемила младшей сестре руку дверью. За это отчим избил ее веником. В следующий раз падчерица не вынесла мусор, и отчим заставил ребенка высыпать этот мусор у нее в комнате.. сначала девочка терпела такое отношение, но потом рассказала обо всем бабушке. Та же не стала закрывать глаза на беспредел, творящийся в семье, и обратилась за помощью в полицию.

В отношении отчима было заведено уголовное дело. Мужчина со следствием сотрудничал, поясняя, что таким образом воспитывал падчерицу.

- В рамках расследования уголовного дела в органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, семья поставлена на профилактический учет, - сообщает пресс-служба Следственого управления СК РФ по Кемеровской области. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU