В деревне под Кемеровом произошел крупный пожар
Крупный пожар в деревне Смолино Кемеровского района сняли на видео очевидцы.
В деревне под Кемеровом произошел крупный пожар..Видео: Денис Трошин.
Сообщение о пожаре в деревне Смолино прислал наш читатель, Денис Трошин. Он рассказал о том, что где-то в обед загорелся один из частных домов. Очевидцы пожара вызвали сотрудников МЧС. Из-за ветра, который поднялся в четверг днем, пламя быстро разгорелось и охватило дом.
К тому моменту, когда пожарные подразделения прибыли на место, дом уже горел открытым пламенем. На то, чтобы ликвидировать пожар, потребовалось довольно много времени. Очевидец отмечает, что из-за ветра огонь перешел на соседние строения.
Пожар тушили несколько часов. ФОТО: Денис Трошин.
В настоящее время пожар ликвидирован. Причины его возникновения, площадь и ущерб, который причинил огнем, уточняют сотрудники МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU