СЕГОДНЯ 16:56 2019-04-17T16:56:09+03:00

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Крупный пожар в деревне Смолино Кемеровского района сняли на видео очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/703776" frameborder="0"></iframe> В деревне под Кемеровом произошел крупный пожар..Видео: Денис Трошин.

Сообщение о пожаре в деревне Смолино прислал наш читатель, Денис Трошин. Он рассказал о том, что где-то в обед загорелся один из частных домов. Очевидцы пожара вызвали сотрудников МЧС. Из-за ветра, который поднялся в четверг днем, пламя быстро разгорелось и охватило дом.

К тому моменту, когда пожарные подразделения прибыли на место, дом уже горел открытым пламенем. На то, чтобы ликвидировать пожар, потребовалось довольно много времени. Очевидец отмечает, что из-за ветра огонь перешел на соседние строения.

Пожар тушили несколько часов. ФОТО: Денис Трошин.

В настоящее время пожар ликвидирован. Причины его возникновения, площадь и ущерб, который причинил огнем, уточняют сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU