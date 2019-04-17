2019-04-17T16:56:09+03:00
Происшествия

В деревне под Кемеровом произошел крупный пожар

Горящие строения на видео сняли очевидцы [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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В деревне под Кемеровом произошел крупный пожар. ФОТО: Денис ТрошинВ деревне под Кемеровом произошел крупный пожар. ФОТО: Денис Трошин
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Крупный пожар в деревне Смолино Кемеровского района сняли на видео очевидцы.

В деревне под Кемеровом произошел крупный пожар..Видео: Денис Трошин.

Сообщение о пожаре в деревне Смолино прислал наш читатель, Денис Трошин. Он рассказал о том, что где-то в обед загорелся один из частных домов. Очевидцы пожара вызвали сотрудников МЧС. Из-за ветра, который поднялся в четверг днем, пламя быстро разгорелось и охватило дом.

К тому моменту, когда пожарные подразделения прибыли на место, дом уже горел открытым пламенем. На то, чтобы ликвидировать пожар, потребовалось довольно много времени. Очевидец отмечает, что из-за ветра огонь перешел на соседние строения.

Пожар тушили несколько часов. ФОТО: Денис Трошин.

Пожар тушили несколько часов. ФОТО: Денис Трошин.

В настоящее время пожар ликвидирован. Причины его возникновения, площадь и ущерб, который причинил огнем, уточняют сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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