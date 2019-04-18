Как стать абитуриентом Президентского кадетского училища в Кемерове
На сайте департамента образования и науки Кемеровской области создан новый раздел. В этом разделе подробно рассказывается о том, как стать абитуриентом, а в дальнейшем – и воспитанников Президентского кадетского училища в Кемерове.
В разделе, посвященном приему в кадетское училище, подробно рассказывается о необходимых для поступления документах и сроках их подачи. Здесь же перечислены все категории детей, которые могут воспользоваться преимущественным правом при поступлении в Кемеровское кадетское училище. К слову, подать документы можно с 15 апреля по 1июня 2019 года. В этом году запланирован прием 360 кадетов. Все они, пройдя серьезные испытанию, будут обучаться и училище и находиться на полном государственном обеспечении.
Один из подразделов посвящен будущим кадрам училища. Так, кадровый состав находится на стадии формирования, и педагоги могут подать резюме, которые в дальнейшем будут рассмотрены.
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ИСТОЧНИК KP.RU