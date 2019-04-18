2019-04-18T03:09:13+03:00
Общество

Как стать абитуриентом Президентского кадетского училища в Кемерове

В 2019 году планируется набор воспитанников в 5-е, 6-е и 7-е классы
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Как стать абитуриентом Президентского кадетского училища в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АКО.Как стать абитуриентом Президентского кадетского училища в Кемерове. ФОТО: пресс-служба АКО.
Изменить размер текста:

На сайте департамента образования и науки Кемеровской области создан новый раздел. В этом разделе подробно рассказывается о том, как стать абитуриентом, а в дальнейшем – и воспитанников Президентского кадетского училища в Кемерове.

В разделе, посвященном приему в кадетское училище, подробно рассказывается о необходимых для поступления документах и сроках их подачи. Здесь же перечислены все категории детей, которые могут воспользоваться преимущественным правом при поступлении в Кемеровское кадетское училище. К слову, подать документы можно с 15 апреля по 1июня 2019 года. В этом году запланирован прием 360 кадетов. Все они, пройдя серьезные испытанию, будут обучаться и училище и находиться на полном государственном обеспечении.

Один из подразделов посвящен будущим кадрам училища. Так, кадровый состав находится на стадии формирования, и педагоги могут подать резюме, которые в дальнейшем будут рассмотрены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Набор учащихся в президентское кадетское училище стартовал

15 апреля в Кузбассе стартовал набор учащихся в президентское кадетское училище. И в первый же день с заявлениями о приеме в военный комиссариат Кемеровской области обратились 10 человек. (подробности)

В Кемерове начали строить президентское кадетское училище

К концу лета строители возведут учебно-административный корпус, столовую на 900 мест, спальный корпус на 360 мест, медпункт, два КПП, крытый спортивный комплекс. Также будут построены различные спортивные площадки и стадион на 620 посадочных мест. (подробности)

Появился проект президентского кадетского училища в Кемерове

Министерство обороны представило проект Кемеровского президентского кадетского училища. В понедельник в Сети появился видеоролик о будущем учебном заведении. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В деревне под Кемеровом произошел крупный пожар
Воспитание побоями: кузбассовец пойдет под суд за издевательства над падчерицей
Штормовое предупреждение объявлено в Кузбассе
Пятилетний мальчик пострадал в ДТП с автобусом в Новокузнецке
На пожаре в Новокузнецке обгорел школьник
Редких краснокнижных леопардов незаконно содержали в неволе в Новокузнецке
Россельхозбанк и платежная система «Мир» запустили акцию для футбольных болельщиков
В Прокопьевске неизвестные отстреливают собак
Целительница избавляла жительницу Кузбасса от порчи при помощи черного носка
За лето в Кемерове отремонтируют 63,3 километра дорог
Глава Россельхозбанка получил звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России»
Продажа транспортных карт в Новокузнецке началась
Автомобиль повис на ограждении моста в Кузбассе
За год Сергей Цивилев заработал больше 70 миллионов рублей
Бобслеистка из Кузбасса подала в суд на давшую ей допинг госструктуру
Половина розничного кредитного портфеля Россельхозбанка приходится на жителей сельской местности
Кемеровчан накормили запрещенным сыром
Ночью в кузбасском городе сгорела иномарка