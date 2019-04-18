Новокузнечанин сводил жену на шопинг и вместе с ней попал в полицию

СЕГОДНЯ 05:27 2019-04-18T06:23:55+03:00

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Житель Мысков и его сожительница из Новокузнецка отправились в один из магазинов за обновками. Вещей они набрали много, но платить за них не стали. За это оба попали в полицию.

30-летний житель Мысков решил сделать своей сожительнице подарок на ее 31-й день рождения. Вместе они отправились в один из крупных спортивных магазинов Новокузнецка. Там влюбленные долго выбирали вещи, чем и обратили на себя внимание продавца. Когда же супруги вышли из примерочной, продавец обнаружил там антикражные чипы. Администратор тут же нажала «тревожную кнопку», и криминальную парочку задержали прямо на выходе из магазина.

По предварительным данным, сожители пытались вынести из магазина женские спортивные вещи на сумму более 11 тысяч рублей. Вместо празднования дня рождения им пришлось в сопровождении бойцов Росгвардии отправиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU