2019-04-18T08:35:38+03:00
Общество

Кузбассовец взял кредит, чтобы выплатить алименты

Мужчина накопил долг в 150 тысяч рублей
Кирилл ЧАЩИН
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Житель Яи взял кредит, чтобы выплатить долг по алиментам. Мужчина задолжал 154 тысячи рублей.

Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, 33-летний кузбассовец задолжал по алиментам на содержание ребенка 154 тысячи рублей. Выплачивать долги он не собирался. Судебные приставы направили на работу мужчины постановление о взыскании зарплаты. Кроме того, был наложен запрет на продажу его квартиры.

- Гражданин решил продать квартиру, он сам явился в отдел к приставам и оплатил задолженность в полном объеме, признавшись, что для данных целей ему пришлось оформить кредит, - отметили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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