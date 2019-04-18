2019-04-18T08:13:32+03:00
Общество

В Анжеро-Судженске ищут 14-летнего школьника со шрамом

Мальчик ушел из дома рано утром
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Школьник ушел из дома в 5 утра 17 апреля Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиШкольник ушел из дома в 5 утра 17 апреля Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Полицейские просят помочь в поисках пропавшего в Анжеро-Судженске школьника. Мальчик ушел из дома рано утром 17 апреля.

Полиция ищет пропавшего без вести 14-летнего Андрея Пупкова.

- Накануне около 5.00 он ушел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени место его нахождения не установлено, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Приметы пропавшего: рост 171 сантиметр, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Особые приметы: над правой бровью имеется шрам.

Был одет в черную болоньевую куртку средней длины с капюшоном, толстовку оранжевого цвета с капюшоном, черные спортивные брюки с надписью на правой ноге.

Граждан, владеющих информацией о местонахождении пропавшего школьника, просят сообщить по телефону в Анжеро-Судженске: 8 (384-53) 6-54-00 или 02 (102 - с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наказал: кемеровчанин спустил колеса у соседского авто
Кузбассовец взял кредит, чтобы выплатить алименты
В Кемерове отремонтируют детские площадки
ВТБ на четверть увеличил число акционеров в Сибири
В Новокузнецке возобновили строительство школы № 81
Центр для одаренных детей «Сириус» осенью откроют в Кузбассе
На Кемерово обрушилась метель
Новокузнечанин сводил жену на шопинг и вместе с ней попал в полицию
В планах строительства сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни» появились изменения
Как стать абитуриентом президентского кадетского училища в Кемерове
В деревне под Кемеровом произошел крупный пожар
Воспитание побоями: кузбассовец пойдет под суд за издевательства над падчерицей
Штормовое предупреждение объявлено в Кузбассе
Пятилетний мальчик пострадал в ДТП с автобусом в Новокузнецке
На пожаре в Новокузнецке обгорел школьник
Редких краснокнижных леопардов незаконно содержали в неволе в Новокузнецке
Россельхозбанк и платежная система «Мир» запустили акцию для футбольных болельщиков
В Прокопьевске неизвестные отстреливают собак
Целительница избавляла жительницу Кузбасса от порчи при помощи черного носка
За лето в Кемерове отремонтируют 63,3 километра дорог
Глава Россельхозбанка получил звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России»
Продажа транспортных карт в Новокузнецке началась
Автомобиль повис на ограждении моста в Кузбассе
За год Сергей Цивилев заработал больше 70 миллионов рублей
Бобслеистка из Кузбасса подала в суд на давшую ей допинг госструктуру
Половина розничного кредитного портфеля Россельхозбанка приходится на жителей сельской местности
Кемеровчан накормили запрещенным сыром
Ночью в кузбасском городе сгорела иномарка