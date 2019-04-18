В Анжеро-Судженске ищут 14-летнего школьника со шрамом

СЕГОДНЯ 08:13 2019-04-18T08:13:32+03:00

Школьник ушел из дома в 5 утра 17 апреля Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Мальчик ушел из дома рано утром

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Полицейские просят помочь в поисках пропавшего в Анжеро-Судженске школьника. Мальчик ушел из дома рано утром 17 апреля.

Полиция ищет пропавшего без вести 14-летнего Андрея Пупкова.

- Накануне около 5.00 он ушел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени место его нахождения не установлено, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Приметы пропавшего: рост 171 сантиметр, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Особые приметы: над правой бровью имеется шрам.

Был одет в черную болоньевую куртку средней длины с капюшоном, толстовку оранжевого цвета с капюшоном, черные спортивные брюки с надписью на правой ноге.

Граждан, владеющих информацией о местонахождении пропавшего школьника, просят сообщить по телефону в Анжеро-Судженске: 8 (384-53) 6-54-00 или 02 (102 - с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU