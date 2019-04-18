Кузбассовцы не могут вернуться домой из-за метели

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-18T10:58:19+03:00

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18 апреля непогода в виде снега и метели помешала жителям нескольких городов Кузбасса вернуться домой из Томска. Местный автовокзал отменил автобусные рейсы.

Как сообщили в пресс-службе автовокзала, 18 апреля временно приостановлено движение автобусов на маршрутах регулярных перевозок. Всего отменено 25 рейсов по разным направлениям, три их них - до Кемерова, по одному - на Междуреченск, Белово и Юргу.

«Уважаемые пассажиры! По метеоусловиям трасса закрыта ориентировочно до 14.00 на все направления. Сдайте билеты в пунктах приобретения», - говорится на сайте автовокзала.

Помимо Кемерова, среди других отмененных направлений оказались Новосибирск, Барнаул, Белокуриха, Асино и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU