Сергей Цивилев разрешил женщинам уходить раньше с работы

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-18T13:12:54+03:00

Сергей Цивилев разрешил сотрудницам администрации больше отдыхать по пятницам. Фото: страница губернатора в "ВКонтакте"

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ввел для женщин сокращенные пятницы. Глава региона призвал руководителей кузбасских предприятий сделать так же.

На своей странице в соцсети Сергей Цивилев отметил, что скоро наступают школьные каникулы - время, когда детям нужны особые внимание и забота.

«Призываю руководителей организаций и предприятий всех форм собственности в Кузбассе поддержать идею отпускать женщин в пятницу с работы пораньше - например, с 15.00. Мы в администрации такое решение уже приняли», - написал Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что с 3 июня по 27 сентября устанавливается сокращенная рабочая пятница для женщин с сохранением среднего заработка.

«Если позволяет режим работы - присоединяйтесь! Так у мам появится возможность подольше побыть с детьми, а у кого есть дачи - уехать пораньше на природу вместе с ребятишками», - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU