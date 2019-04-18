Сергей Цивилев разрешил женщинам уходить раньше с работы
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ввел для женщин сокращенные пятницы. Глава региона призвал руководителей кузбасских предприятий сделать так же.
На своей странице в соцсети Сергей Цивилев отметил, что скоро наступают школьные каникулы - время, когда детям нужны особые внимание и забота.
«Призываю руководителей организаций и предприятий всех форм собственности в Кузбассе поддержать идею отпускать женщин в пятницу с работы пораньше - например, с 15.00. Мы в администрации такое решение уже приняли», - написал Сергей Цивилев.
Губернатор отметил, что с 3 июня по 27 сентября устанавливается сокращенная рабочая пятница для женщин с сохранением среднего заработка.
«Если позволяет режим работы - присоединяйтесь! Так у мам появится возможность подольше побыть с детьми, а у кого есть дачи - уехать пораньше на природу вместе с ребятишками», - добавил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU